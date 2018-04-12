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Высший экспертный совет при Совете НБУ рекомендовал Раде поддержать законопроект “О валюте”
Высший экспертный совет при Совете Национального банка Украины (НБУ) на заседании в четверг рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект "О валюте" (№ 8152), говорится в сообщении НБУ на веб-сайте.
"По результатам рассмотрения Высший экспертный совет призвал Верховную Раду Украины принять проект Закона "О валюте"(№8152), разработанный Национальным банком Украины и внесенный президентом Украины как первоочередной к рассмотрению", - говорится в сообщении.
В заседании Высшего экспертного совета принимали участие члены Совета НБУ, в том числе глава Совета НБУ Богдан Данилишин, представители НБУ, ранее возглавлявшие НБУ Виктор Ющенко и Владимир Стельмах, руководители банковских ассоциаций, представители министерств и ведомств, представители научных, экспертных и деловых кругов.
Как сообщалось, этот проект закона был внесен в Верховную Раду 19 марта и определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.
НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.
Ранее, 1 декабря 2016 года, НБУ обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор.
В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.
Альтернативный законопроект "О валюте" (№8152-1) зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля.
Регистрация альтернативного законопроекта откладывает вынесение законопроекта №8152 "О валюте" на рассмотрение парламента.
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