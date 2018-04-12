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Доллар США повышается 12 апреля впервые за пять торгов
16:20 12.04.2018 |
Курс доллара США в четверг демонстрирует подъем после снижения по итогам четырех предыдущих торговых сессий, сообщает MarketWatch.
Геополитические факторы остаются в центре внимания инвесторов, помимо этого они оценивают протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный в среду.
Евро торгуется днем в районе $1,2315 против $1,2367 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в четверг в районе 131,99 иены по сравнению со 132,07 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 107,19 иены против 106,79 иены в среду.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,35%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,23%.
Протокол заседания показал, что руководители Федрезерва обсуждали возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки, отмечая уверенность в усилении экономического роста и инфляции в США. Более того, впервые со времен финансового кризиса члены FOMC говорили о том, что кредитно-денежная политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, сдерживающим экономический рост.
Негативное давление на евро оказала слабая статистика.
Объем промышленного производства в еврозоне неожиданно упал в феврале на 0,8% относительно предыдущего месяца при ожидавшемся аналитиками слабом росте. При этом снижение показателя было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.
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