На межбанке 11 апреля объем торгов долларом увеличился на $9,9 млн до $187,7 млн

В среду, 11 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 9,9 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 187,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 23,6 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 230,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 6 коп в среду понизился на 4 коп до уровня 25,92 UAH/USD.