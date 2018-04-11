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Депозитные ставки для физлиц 11.04.18
16:56 11.04.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 апреля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|10.04.18
|11.04.18
|10.04.18
|11.04.18
|10.04.18
|11.04.18
|3 месяца
|13.73
|13.73
|2.31
|2.31
|1.41
|1.41
|6 месяцев
|14.50
|14.50
|3.11
|3.11
|1.79
|1.79
|9 месяцев
|14.19
|14.19
|3.33
|3.33
|2.33
|2.33
|12 месяцев
|14.26
|14.26
|3.48
|3.48
|2.28
|2.28
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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