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Чистые международные резервы НБУ в марте сократились на 1,8% до $6,3 млрд
Чистые международные резервы НБУ в марте сократились на 1,8% до 6,343 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
По данным Нацбанка, чистые международные резервы НБУ в марте сократились с 6,460 млрд долларов до 6,343 млрд долларов.
С начала года чистые резервы сократились на 4,9% с 6,672 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистые резервы НБУ увеличились на 57,9% с 4,224 млрд долларов.
В 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,808 млрд долларов.
В январе чистые резервы сократились на 9,5% до 6,039 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
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