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Орбан и “Йоббик”: ненадежные венгерские друзья Москвы
12:15 11.04.2018 |
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, только что в третий раз подряд выигравший выборы, считается одним из немногих высокопоставленных друзей Москвы в Европе - но когда дело доходит до дела, Венгрия выступает вместе со всем Евросоюзом.
Тем временем главная оппозиционная сила Венгрии, националистическая партия "Йоббик", продолжая выступать против антироссийских санкций, критикует правительство Орбана за излишний, с точки зрения "Йоббика", восточный уклон во внешней политике и испорченные отношения с партнерами на Западе.
За последние пять лет Виктор Орбан, лидер партии "Фидес" и премьер-министр с 2010 года, провел пять двусторонних встреч с российским президентом Владимиром Путиным - и это рекорд среди европейских лидеров.
Первый визит в Москву Орбан нанес в январе 2013 года. Через год они с Путиным там же, в Москве, подписали договор о финансировании и строительстве Россией атомной электростанции "Пакш-2" стоимостью в 10 млрд евро.
В феврале 2016 года Орбан, прибыв на встречу с Путиным в подмосковное Ново-Огарёво, обеспечил российскую прессу воодушевляющими заголовками о том, что посткрымские санкции ЕС больше не будут продлеваться "автоматически".
"Я думаю, что в этом году, к середине года, не будет возможности автоматически продлевать санкции и со стороны Европейского союза, потому что все больше и больше стран ставят вопрос о том, что же делать с этими санкциями. То есть все начинают понимать, что нужно сотрудничать. И я считаю, что есть шанс, что мы будем сотрудничать", - цитировали Орбана российские агентства.
Санкции, однако - "автоматически" или не "автоматически" - продлеваются до сих пор, и за их продление на саммитах ЕС голосует в том числе и Венгрия.
В 2017 году уже Владимир Путин дважды посетил Будапешт - в начале февраля и в конце августа. В феврале Путин с Орбаном вместе снова критиковали санкции в отношении России, а в августе российский президент приезжал на чемпионат мира по дзюдо и встретился там с премьер-министрами Венгрии и Монголии.
Официальное сообщение Кремля о встрече с Орбаном было буквально в две строки, а пресса писала, что Путину просто надо лишний раз показать миру, что его еще принимают в европейских столицах.
В январе этого года Виктор Орбан пространно высказался о России и Путине - в этот раз в интервью немецкой газете .
"Это безумие - демонизировать Путина. Путин руководит великой, старой империей [...] Следует признать, что Путин вновь сделал свою страну сильной. Россия - снова глобальный политический игрок [...] ЕС не понимает, что в отношении России нужно показывать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика в отношении России плоха, потому что она слишком однобока", - заявил Орбан.
Всего через два с небольшим месяца Венгрия оказалась в числе 27 стран, выславших российских дипломатов в знак солидарности с Британией в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
"Отношения между Кремлем и правительством Венгрии, я думаю, основаны не на общих ценностях, а на интересах. Венгрия находится в уникальной политической и геостратегической ситуации в силу того факта, что венгерская экономика основывается на российских энергопоставках. 60 или 70 процентов венгерской энергетики работает на российских энергоносителях - это прежде всего российский газ. Поэтому правительство Венгрии должно иметь сбалансированные отношения с Москвой", - говорит венгерский политолог, глава Центра фундаментальных прав Миклош Санто.
Десятки венгерских и европейских обозревателей писали в последние годы, что теплые отношения Орбана с Россией (а также с Китаем, Азербайджаном и другими странами к востоку от Венгрии) - это проявление не какой-то особой симпатии к восточным автократиям, а стремления сыграть на конфликте России с Западом и, в конечном счете, удержаться на вершине во внутренней политике.
Когда Брюссель очень уж наседает на "Фидес" и Орбана за авторитарную по европейским меркам внутреннюю политику и выступления против общей иммиграционной политики - можно пригрозить ему, Брюсселю: мол, повернусь к вам спиной, а к Москве - лицом, у нее тоже деньги есть.
Но очень далеко в этих угрозах правительство Венгрии не заходит. Все-таки уверенное большинство венгров (по последним данным, 67%) - за Евросоюз: общий рынок ЕС жизненно важен для экономики страны, и, в конце концов, Венгрия - европейская страна.
"Венгрия - очень надежный член Евросоюза и останется им в ближайшие десятилетия", - заверяет Миклош Санто.
"Членство в ЕС и НАТО определяют границы пророссийского сдвига Венгрии. Венгрия спорит с санкциями, но не нарушает санкционный режим. Правительство Венгрии спорит с обвинениями в адрес России, но, когда речь заходит о резолюциях в Европарламенте с осуждением путинского режима за аннексию Крыма или другие вещи, "Фидес" всегда их поддерживает, - говорит оппонент "Фидес" и Орбана, глава будапештского института Political Capital Петер Креко. - И они даже выслали одного дипломата после случая со Скрипалем".
В Европарламенте депутаты от "Фидес" входят в группу консерваторов и христианских демократов EPP (European Peoples Party) - и, будучи членами этой фракции, голосуют за резолюции с осуждением внутренней и внешней политики России.
Какое-то время назад еще большими, чем Орбан, друзьями России часто называли оппозиционную националистическую партию "Йоббик".
Члены "Йоббика" - в частности, европарламентарий Бела Ковач и член комитета иностранных дел венгерского парламента Мартон Дьёндьёши - в 2014-2016 гг. ездили в Крым и Донецк, высказывались за признание аннексии Россией Крыма и против санкций.
Ковача в Венгрии обвинили в шпионаже в пользу России, в прошлом году Европарламент снял с него неприкосновенность. Сам он причастность к шпионажу отрицает. Из "Йоббика" он ушел еще в 2016 году.
Мартон Дьёндьёши в 2012 году попал в выпуски новостей по всей Европе, призвав составить список евреев в органах власти Венгрии - они, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности. В 2015 году он по приглашению одной московской организации ездил наблюдателем на выборы в никем не признанной Донецкой народной республике.
Сейчас он не перестаёт призывать к отмене санкций против России, но при этом критикует Орбана за испорченные отношения с западными союзниками.
"Правительство поддерживает антироссийские санкции, которые наносят нам ущерб, и при этом продолжает устраивать регулярные, но бессодержательные протокольные мероприятия, которые подрывают остатки доверия к нам среди наших западных союзников. Более того, большая часть наших двусторонних соглашений и великих проектов с Россией непрозрачны и порождают подозрения в коррупции, что в итоге несет в себе риск и для наших отношений с Россией", - говорил Дьёндьёши, который заведует в партии внешней политикой, в интервью изданию Magyar Nemzet в январе этого года.
В ситуации, когда партия "Фидес" взяла под контроль все институты государства и большую часть прессы, "Йоббик" стал главной оппозиционной силой - правда, собрав почти 20% голосов, она получила всего 25 мандатов из 199 против 134 у "Фидес".
При этом в последние годы партия проходит трансформацию: пытается из крайне националистической, антицыганской и антисемитской, превратиться в респектабельную центристскую консервативную силу.
"Ваша партия, по слухам, имеет тесные связи с Россией", - спросило австрийское издание Die Presse в декабре прошлого года лидера партии Габора Вону.
"Мы не получали ни денег, ни какой-либо другой поддержки от России. Да мы бы ее и не приняли, в отличие от (французского) "Национального фронта", - твердо отвечал Вона.
На вопрос, почему "Йоббик" поддержал аннексию Крыма, Габор Вона ответил: "В истории с российско-украинскими конфликтом венгров больше всего волновала судьба венгерского меньшинства в Закарпатье. Поскольку украинские власти приняли дискриминирующие этих людей законы, нам казалось, что Россия послужит определенным противовесом".
"Йоббик", как и "Фидес", подчеркивает, что они - не за Россию, а за сбалансированную внешнюю политику, как они ее видят. "Йоббик", в частности, говорит о балансе отношений Венгрии в треугольнике держав Германия-Турция-Россия.
Но превратить этот во многом воображаемый баланс в реальный (даже если это в принципе возможно) мешает то обстоятельство, что Венгрия по воле большинства народа входит в два больших союза, ЕС и НАТО, и обязана координировать свою политику с остальными союзниками.
Что она и делает.
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