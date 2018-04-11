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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.04.2018
11:48 11.04.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 11 апреля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 03.04
|744910.60
|350325.25
|349706.49
|28213.74
|2317.78
|14347.35
|на 04.04
|745613.06
|350325.25
|350364.45
|28245.16
|2328.38
|14349.82
|на 05.04
|745045.40
|350325.25
|350141.48
|27854.34
|2374.68
|14349.66
|на 06.04
|744194.63
|350325.25
|349321.73
|27814.35
|2384.12
|14349.19
|на 10.04
|743999.84
|350325.25
|349098.64
|27820.46
|2406.37
|14349.12
|на 11.04
|743912.43
|350325.25
|349205.56
|27657.37
|2401.26
|14322.99
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 11 апреля – 25,975527 грн/$1.
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