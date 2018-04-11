На межбанке 10 апреля объем торгов долларом уменьшился на $51,7 млн до $177,8 млн

Во вторник, 10 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 51,7 млн долларов по сравнению с 6 апреля до 177,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,4 млн долларов по сравнению с 6 апреля до 206,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после того, как оставался неизменным в пятницу, во вторник опустился на 6 коп. до уровня 25,96 UAH/USD.