Доллар дешевеет к евро 11 апреля, иена возобновила рост на геополитических рисках

Курс доллара опускается к евро и иене в ходе торгов в среду в ожидании статданных по росту потребительских цен в США.

Евро торгуется к 15:20 EET в районе $1,2386 против $1,2356 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в среду в районе 132,27 иены по сравнению со 132,46 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,79 иены против 107,20 иены во вторник.

Рынок ждет отчета министерства труда США о динамике потребительских цен в стране, который будет обнародован в 15:30 EET. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте не изменились по отношению к февралю и подскочили на 2,4% в годовом выражении.

Между тем трейдеры также следят за развитием ситуации в Сирии, где силы международной коалиции рассматривают возможность нанесения авиаудара в ответ на предполагаемую атаку химическим оружием.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter призвал Россию "приготовиться" отражать американский ракетный удар по Сирии и раскритиковал власти за поддержку президента Сирии Башара Асада.

На таких заявлениях иена, которая входит в число активов "тихой гавани", дорожает на 0,4% к доллару и на 0,1% к евро.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,06%.

