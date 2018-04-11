Золото колеблется 11 апреля на целом ряде разнонаправленных факторов

Цена золота перешла к символическому снижению в среду утром после роста накануне на фоне политической напряженности в связи с торговыми спорами США и Китая, новыми событиями в сирийским конфликте и санкциями США против ряда субъектов РФ, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.31 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,04%, до 1345,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,19% - до 16,57 доллара за унцию. Инвесторы пытаются оценить дальнейшее течение происходящих событий.

"Сейчас происходит много всего - китайско-американская торговая война, возможный военный удар по Сирии со стороны США, который переходит к вопросу санкций США к России, и это все оказывает очень сильное влияние на рынок золота", - приводит агентство Рейтер мнение менеджера токийского филиала CIBC Standard Bank Юичи Икемидзу (Yuichi Ikemizu). Аналитик добавляет, что после комментариев председателя КНР Си Цзиньпина обеспокоенность по поводу импортных пошлин немного ослабла, однако "с администрацией Трампа люди не уверены, что будет дальше".

Ранее в апреле США приняли решение ввести новые пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров. В ответ на это Госсовет Китая пообещал ввести пошлины 25% на 106 наименований товаров из США. Но выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума во вторник на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Таким образом, инвесторы вновь обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор.

В пятницу США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжил резкое падение.

Кроме того, во вторник по итогам голосования в Совете Безопасности ООН по проекту расследования химических атак в Сирии, предложенный РФ, был отклонен. Документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета - России и Китая. Против документа выступили семь членов Совета, еще двое воздержались. Голосование состоялось вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции об учреждении новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.