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Информация об агентстве
Минфин на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет более 455 млн грн
Министерство финансов 10 апреля разместило гривневые ОВГЗ на 455,079 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 175 дней на 4,186 млн гривен под 17,10% годовых, со сроком обращения 329 дней - на 423,723 млн гривен под 16,95% годовых и со сроком обращения 1 015 дней на 27,169 млн гривен под 16,150% годовых.
|Номер аукциона
|63
|64
|65
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000200778
|Доразмещение UA4000197081
|Доразмещение UA4000200174
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|-
|-
|Дата проведения
|10.04.2018
|10.04.2018
|10.04.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|11.04.2018
|11.04.2018
|11.04.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|25.07.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|75.45
|78.50
|Номинальный уровень доходности, %
|17.10
|15.09
|15.70
|Срок обращения (дней)
|175
|329
|1015
|Срок погашения
|03.10.2018
|06.03.2019
|20.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|16553000.00
|424137000.00
|26567000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4530000.00
|424137000.00
|26567000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4530000.00
|1592298000.00
|609530000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|7
|5
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|3
|5
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.50
|17.00
|16.15
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.10
|16.95
|16.15
|Установленная доходность, %
|17.10
|17.00
|16.15
|Средневзвешенная доходность, %
|17.10
|16.95
|16.15
|Поступление в бюджет
|4186761.90
|423723587.11
|27169539.56
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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