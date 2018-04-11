Чистая покупка инвалюты НБУ с начала года составила $956 млн

Чистая покупка инвалюты Национальным банком с начала текущего года составила 955,692 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года НБУ купил на межбанке 1 394,49 млн долларов, а продал 438,8 млн долларов.

В разрезе форм интервенций НБУ купил на межбанке по запросу лучшего курса 699 млн долларов, продал - 333 млн долларов.

Используя функционал Matching регулятор с начала года купил 26 млн долларов, а продал - 8 млн долларов (эти операции проводились в период с 2 по 6 апреля).

В ходе валютных аукционов Нацбанк с начала текущего года купил 589,5 млн долларов, а продал 97,8 млн долларов, тогда как в ходе интервенций по единому курсу регулятор купил 80 млн долларов и не продавал валюту.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк начал еженедельное обнародование информации об интервенциях на межбанке.