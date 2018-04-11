Доллар дешевеет к евро, иена снижается на заявлениях главы КНР

Доллар США опускается в паре с евро, японская иена дешевеет к большинству мировых валют после того, как речь председателя КНР Си Цзиньпина на Боаосском форуме успокоила рынки.

Курс доллара США относительно иены поднялся к 14:19 EET до 107,01 иены против 106,77 иены на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость евро к иене увеличилась до 132,31 иены по сравнению со 131,55 иены накануне.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2365 по сравнению с $1,2321 на закрытие предыдущей сессии.

Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара США относительно десяти основных мировых валют, снизился в ходе торгов во вторник на 0,14%.

Си Цзиньпин заверил инвесторов в стремлении Китая активнее открывать экономику страны для внешнего мира, при этом в своем выступлении он не упомянул непосредственно о торговых спорах с США.

Кроме того, он пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

Его слова успокоили инвесторов, опасавшихся угроз жестких мер в отношении США, и спрос на защитные активы, включая золото и иену, снизился.

Тем временем фунт стерлингов в паре с долларом подорожал на 0,3%, до $1,418 за фунт, на заявлении члена правления Банка Англии Иэна Маккафферти о том, что центробанку не стоит откладывать повышение ставки.

Глава ЦБ Австрии Эвальд Новотны также сказал, что настало время для постепенной нормализации денежно-кредитной политики.