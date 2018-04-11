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НБУ продал 6 апреля банкам депозитные сертификаты на 25 316 млн гривен
10:26 10.04.2018 |
Национальный банк в пятницу, 6 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 25 316 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 48 банкам на сумму 9 878 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,00% годовых 41 банку на сумму 15 438 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 5 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 943 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 555,983 млрд гривен, что на 9,1% больше, чем за январь-февраль 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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