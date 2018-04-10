Остатки средств на корсчетах банков 10.04.18

|Дата
|сумма, млн грн
|5 апреля
|45049.3
|6 апреля
|47654.5
|10 апреля
|44366.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 10 апреля - 26,026968 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
10:19 10.04.2018 |
|Дата
|сумма, млн грн
|5 апреля
|45049.3
|6 апреля
|47654.5
|10 апреля
|44366.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 10 апреля - 26,026968 грн/$1.
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