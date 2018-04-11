На межбанке 6 апреля объем торгов долларом уменьшился на $129,1 млн до $229,5 млн

В пятницу, 6 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 129,1 млн долларов по сравнению с 5 апреля до 229,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 191,2 млн долларов по сравнению с 5 апреля до 248,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 24 коп. в пятницу сохранился на уровне 26,02 UAH/USD.