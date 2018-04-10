Иена дешевеет к доллару после заявлений председателя КНР по импортным пошлинам

Курс иены к доллару снижается во вторник утром после того, как заявления председателя КНР Си Цзиньпина относительно импортных пошлин способствовали снижению опасений относительно торговой войны между США и Китаем и привели к уменьшению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 EET курс доллара к иене рос до 107,12 иены за доллар со 106,78 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2318 доллара за евро с 1,2319 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07% - до 89,9 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник оказалось заявление Си Цзиньпина о том, что Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей. Это ослабило опасения рынков, связанные с торговой войной между США и Китаем, и как следствие снизило спрос на более надежную японскую валюту.

"Опасения, связанные с торговой войной, каждый день то обостряются, то утихают. Сегодня они просто уменьшились, и это привело к росту курса доллара в паре с иеной", - сказал агентству Рейтер рыночный экономист Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).