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Курс доллара США 6 апреля пошел вниз на данных с рынка труда страны
17:02 06.04.2018 |
Курс доллара США начал снижаться после выхода слабой статистики, касающейся состояния американского рынка труда.
Также внимание участников рынков сосредоточено на выступлении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который позднее в пятницу должен выступить с экономическим прогнозом.
Евро торгуется днем в районе $1,227 против $1,224 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в пятницу в районе 131,42 иены по сравнению со 131,44 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 107,10 иены против 107,39 иены в четверг.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,14%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,17%.
Число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс. Это минимальные темпы прироста с осени прошлого года, отмечает MarketWatch. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000 года, по итогам шестого месяца подряд.
Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 170 тыс. и снижения безработицы до 4%.
Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении - до $26,82. Темпы повышения в обоих случаях совпали со средними ожиданиями рынка.
"Это нехороший отчет для американского доллара, но я не думаю, что он окажет влияние на прогнозы темпов повышения процентных ставок", - полагает валютный аналитик ABN Amro Bank Жоржет Боле.
По ее мнению, евро будет торговаться в диапазоне $1,2160-1,2555 в среднесрочный перспективе.
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