Курс доллара США 6 апреля пошел вниз на данных с рынка труда страны

Курс доллара США начал снижаться после выхода слабой статистики, касающейся состояния американского рынка труда.

Также внимание участников рынков сосредоточено на выступлении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который позднее в пятницу должен выступить с экономическим прогнозом.

Евро торгуется днем в районе $1,227 против $1,224 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в пятницу в районе 131,42 иены по сравнению со 131,44 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 107,10 иены против 107,39 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,14%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,17%.

Число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс. Это минимальные темпы прироста с осени прошлого года, отмечает MarketWatch. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000 года, по итогам шестого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 170 тыс. и снижения безработицы до 4%.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении - до $26,82. Темпы повышения в обоих случаях совпали со средними ожиданиями рынка.

"Это нехороший отчет для американского доллара, но я не думаю, что он окажет влияние на прогнозы темпов повышения процентных ставок", - полагает валютный аналитик ABN Amro Bank Жоржет Боле.

По ее мнению, евро будет торговаться в диапазоне $1,2160-1,2555 в среднесрочный перспективе.

