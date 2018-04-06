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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.04.18
12:21 06.04.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|03.04
|15.3350
|-
|-
|-
|-
|15.3099
|15.6099
|-
|-
|-
|04.04
|15.5810
|-
|-
|-
|-
|15.8909
|-
|-
|-
|-
|05.04
|15.5912
|-
|-
|-
|-
|16.0637
|17.5501
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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