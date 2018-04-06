На межбанке 5 апреля объем торгов долларом увеличился на $154,1 млн до $358,6 млн





В четверг, 5 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 154,1 млн долларов по сравнению с 4 апреля до 358,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 203 млн долларов по сравнению с 4 апреля до 440,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 8 коп. в четверг опустился на 24 коп. до 26,02 UAH/USD.