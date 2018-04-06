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Золото дорожает 6 апреля после новых заявлений президента США относительно торговли с Китаем
08:42 06.04.2018 |
Золото растет в цене в пятницу утром в качестве более надежного актива на фоне опасений относительно усиления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.19 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,2 доллара, или на 0,17%, до 1330,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,24% - до 16,32 доллара за унцию.
В пятницу утром отмечается снижение спроса на более рискованные активы и увеличение - на более надежные, к которым традиционно относится и золото. Такая динамика зафиксирована после того, как президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов.
Кроме темы торговой войны, инвесторы в пятницу ждут новых данных по уровню безработицы в США в марте. Ожидается, что этот показатель снизился до 4% с минимума за 17 лет в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 193 тысячи после роста на 313 тысяч месяцем ранее.
В то же же время как сказал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan), внимание рынков, скорее всего, все-таки будет больше приковано к теме торговой войны, а данные по рынку труда в США окажут кратковременное влияние на стоимость золота.
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