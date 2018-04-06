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Биткоин дешевеет на новостях о задержании главы криптобиржи в Южной Корее
22:48 05.04.2018 |
Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) снижается на торгах в четверг, в то время как инвесторы отыгрывают негативные новости о задержании главы криптобиржи Coinnest в Южной Корее по подозрению в мошенничестве, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.28 EET биткоин снижался в цене на 1,67% - до 6,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 0,65% - до 6,72 тысячи долларов, на GDAX - на 1,74%, до 6,73 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты при этом также дешевели. Ethereum уменьшался в цене на 0,56% - до 378,3 доллара, Ripple - на 2,54%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash - на 2,47%, до 633,18 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 255,17 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.
В четверг сайт южнокорейской экономической газеты "Мэиль кёндже синмун" сообщил, что глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинениям в мошенничестве. По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest. Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.
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