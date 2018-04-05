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Депозитные ставки для физлиц 05.04.18
16:50 05.04.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 апреля 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|05.04.18
|04.04.18
|05.04.18
|04.04.18
|05.04.18
|04.04.18
|3 месяца
|13.63
|13.63
|2.30
|2.30
|1.44
|1.44
|6 месяцев
|14.43
|14.43
|3.09
|3.09
|1.83
|1.83
|9 месяцев
|14.08
|14.08
|3.26
|3.26
|2.33
|2.33
|12 месяцев
|14.23
|14.23
|3.48
|3.48
|2.32
|2.32
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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