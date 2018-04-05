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Международные резервы Украины в марте сократились на 1,2% из-за выплат по госдолгу – НБУ
В марте международные резервы сократились на 1,18% до $18,191 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Пополнение международных резервов в течение марта, как и в предыдущем месяце, происходило прежде всего за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанке дало Национальному банку возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.
По итогам марта Национальный банк купил на межбанковском рынке 510 млн долларов, в том числе 300 млн долларов - по интервенциям в форме запроса лучшего курса.
Кроме того, Национальный банк продал 134 млн долларов по интервенциям в форме запроса лучшего курса.
Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила 376 млн долларов.
Также в прошлом месяце в резервы поступило 669,5 млн долларов и 123,3 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.
В то же время в марте был осуществлен ряд платежей правительства и Национального банка по государственному долгу, объем которых превысил поступления от валютных интервенций Национального банка и, следовательно, обусловил некоторое сокращение объема международных резервов по итогам месяца.
Во-первых, из международных резервов было оплачено 1 284,1 млн долларов для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ), в том числе 562,3 млн долларов - обслуживание по еврооблигациям правительства и 678,8 млн долларов - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.
Во-вторых, в прошлом месяце правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда 186 млн долларов.
Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму 432 млн долларов.
Всего по состоянию на 1 апреля 2018 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.
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