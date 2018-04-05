В марте объем операций на межбанке вырос на 0,2% до $8,2 млрд

В марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в марте составил 4 100,5 млн долларов (в феврале - 4 092,7 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 4 100,5 млн долларов (в феврале - 4 092,7 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.