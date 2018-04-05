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Чистая продажа валюты населением в марте резко выросла
09:12 05.04.2018 |
Продажа населением иностранной валюты в марте превысила покупку на $104,9 млн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным регулятора, в марте украинцы продали $820,7 млн, купили - $715,8 млн. Чистая продажа составила $104,9 млн, что в 5,6 раза больше, чем в предыдущем месяце.
В феврале продажа иностранной валюты превысила покупку на $18,6 млн.
В 2017 году чистая продажа валюты составила $2,14 млрд.
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