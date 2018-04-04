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Курс доллара США слабо снижается к евро и иене 4 апреля
15:53 04.04.2018 |
Курс доллара демонстрирует умеренное снижение по отношению к евро и иене в ходе сессии в среду, инвесторы оценивают ответные меры Китая в отношении США в сфере торговли и ждут статданных по американскому рынку труда.
Евро торгуется к 15:30 EET в районе $1,2276 против $1,2270 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в среду в районе 130,32 иены по сравнению со 130,82 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,16 иены против 106,61 иены во вторник.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился в ходе торгов на 0,04%.
Иена дорожает вместе с другими защитными активами на новость о том, что Пекин намерен ввести 25%-ные пошлины на 106 наименований американских товаров, экспортируемых в Китай, включая такие важные статьи экспорта, как самолеты и соя-бобы.
"Тем, кто думал, что Китай уступит под протекционистским напором США, стоит взглянуть на то, как быстро ответил Пекин, - говорит валютный стратег ING Groep Вираж Пател. - Вопрос в том, хотят ли Штаты дальнейшей эскалации".
Также внимание на этой неделе будет приковано к пятничной публикации данных о состоянии рынка труда США в марте. Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тыс. после повышения на 313 тыс. в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%, сообщает MarketWatch.
Между тем отраслевая организация ADP в среду сообщила, что число рабочих мест в США увеличилось в марте на 241 тыс. против ожидавшегося повышения на 210 тыс.
Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда и учитывает ее при принятии решения об изменении базовой процентной ставки.
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