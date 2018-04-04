Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд

Компания Crypto Aware опубликовала информацию об ущербе, причиненном инвесторам в криптовалюту, в период с июня 2011 года по март 2018 года. По данным компании, вкладчики потеряли порядка $1,7 млрд. При этом $670 млн было похищено в промежутке с января по март текущего года.

Как сообщила основательница Crypto Aware Анна Ву (Anna Wu) изданию Business Insider, рост количества кибератак на рынок криптовалют связан с увеличением стоимости виртуальных средств, повлекшим за собой приток новых инвесторов, которые не всегда хорошо разбираются в вопросах кибербезопасности.

В апреле 2017 года общий объем криптовалютного рынка увеличился до почти $270 млрд (с примерно $27 млрд). Приток средств обусловлен ростом курса биткойна и появления большого количества новых криптовалют.

«Рост активности мошенников и хакеров происходит каждый раз, когда в ценообразовании на криптовалютном рынке наблюдается значительный скачок», - добавила Ву.

Она также порекомендовала пользователям не хранить криптовалютные сбережения на централизованных биржах. Несмотря на все преимущества, вкладчики могут потерять все накопленные средства в случае взлома подобной площадки, как случилось с японской биржей Coincheck.