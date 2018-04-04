Финансовые новости
- |
- 04.04.18
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 4.04.18
11:29 04.04.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 4 апреля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.0500
|26.3852
|31.9000
|32.3625
|4.4500
|4.7000
|ОТП Банк
|26.0500
|26.3000
|31.9400
|32.2700
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.0500
|26.3500
|31.9000
|32.5500
|Ощадбанк
|26.0000
|26.4500
|31.7500
|32.5000
|3.1000
|4.7500
|Креди Агриколь Банк
|26.0000
|26.3000
|32.0000
|32.4000
|Укрэксимбанк
|26.0500
|26.3500
|31.6700
|32.5000
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9740
|26.5000
|31.9489
|32.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По ком звонит Бубенчик. Зачем Горбатюк подставился делом об убийствах беркутовцев
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого
|Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали
|Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты
|Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара США слабо снижается к евро и иене 4 апреля
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2626 грн
|Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 4.04.18
|Курсы валют по карточным операциям на 4.04.18
|Остатки средств на корсчетах банков 04.04.18
Это интересно
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах
|Вовлеченные сотрудники быстрее выгорают на работе
|Tesla вынесла управление автопилотом в Model 3 на рулевое колесо
|Смартфоны на базе Helio P10 и X20 смогут измерять частоту сердечного ритма при помощи камеры