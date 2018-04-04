На межбанке 3 апреля объем торгов долларом увеличился на $43,7 млн до $204,4 млн

Во вторник, 3 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 43,7 млн долларов по сравнению со 2 апреля до 204,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 73,8 млн долларов по сравнению со 2 апреля до 250,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 8 коп. во вторник повысился на 18 коп. до 26,34 UAH/USD.