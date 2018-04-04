Цена биткоина замедлила рост, аналитики ждут перехода к снижению

Стоимость биткоина (bitcoin) замедлила темпы коррекционного роста на преобладающем негативном новостном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.18 EET биткоин рос в цене на 0,13% - до 7,34 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 0,29% - до 7,369 тысячи долларов, на GDAX - на 0,02%, до 7,371 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дорожают. Ethereum растет в цене на 2,08% - до 404,6 доллара, Ripple - на 5,02%, до 0,539 доллара, Bitcoin Cash - на 0,88%, до 694,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 276,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

В понедельник вечером курс биткоина перешел к коррекционному росту и поднялся выше 7 тысяч долларов после падения ниже 6,5 тысячи долларов на выходных.

На котировки самой популярной криптовалюты оказывает давление негативный информационный фон, в частности, новости от Google. Интернет-гигант заявил, что запретит расширения для майнинга в своем браузере Chrome. Как объяснила компания, многие из таких расширений не соответствуют правилам и являются вредоносными.