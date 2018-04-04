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Иена растет к доллару 4 апреля на усилении протекционизма со стороны США
08:30 04.04.2018 |
Иена дорожает к доллару в среду утром на новостях о том, что США опубликовали список китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET курс доллара к иене снижался до 106,55 иены за доллар со 106,61 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,2277 доллара за евро с 1,2271 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 90,08 пункта.
В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.
Постпред Китая при Всемирной торговой организации Чжан Сянчэнь заявил, что КНР предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США и призвал всех членов ВТО совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.
Опасения относительно разворачивания торговой войны между крупнейшими экономиками вызвали рост курса японской национальной валюты, поскольку геополитическая напряженность повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится и иена.
По мнению старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation Сатоши Окагавы (Satoshi Okagawa), которое приводит агентство Рейтер, сохраняющиеся опасения по поводу глобальной торговой ситуации и далее будут снижать курс доллара против иены. "Американская валюта, скорее всего, будет испытывать давление, и рост до 108 иен за доллар кажется мне маловероятным", - считает Окагава.
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