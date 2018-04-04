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ФРБ Нью-Йорка начал публикацию альтернативных LIBOR ставок
Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка во вторник начал публикацию трех новых индикативных процентных ставок, одна из которых - Secured Overnight Funding Rate (SOFR, обеспеченная ставка финансирования овернайт) - со временем может заменить скандально известную LIBOR (Лондонскую межбанковскую ставку предложения).
SOFR зафиксирована на отметке 1,80% по итогам сделок, проведенных 2 апреля. В основе расчет SOFR - операции репо на рынке US Treasuries со сроком overnight.
Значение новой ставки примерно на 17 базисных пунктов (б.п.) ниже текущей ставки по операциям репо с так называемым общим обеспечением (general collateral repo, GC), сообщает агентство Bloomberg. При этом она на 12 б.п. выше эффективной ставки по федеральным кредитным средствам (fed funds) - базовой процентной ставки в США.
По оценкам аналитиков Societe Generale, в дальнейшем SOFR будет на 5-10 б.п. ниже как GC, так и fed funds.
Еще две ставки по казначейским операциям репо установлены на отметке 1,77%: Broad General Collateral Rate (BCGR, ставка по сделкам с широкой трактовкой общего обеспечения) и Tri-party General Collateral Rate (TGCR, трехсторонние сделки, где все стороны известны друг другу заранее).
В прошлом году Комитет по альтернативным справочным ставкам (ARRC), в который входят 15 крупнейших международных банков, проголосовал за замену долларовой LIBOR ставкой по операциям репо, в качестве залога по которым используются US Treasuries. Преимущества рынка репо заключаются в его размерах и ликвидности - объем сделок составляет около $800 млрд в сутки.
ФРБ Нью-Йорка будет публиковать SOFR, BCGR и TGCR ежедневно в рабочие дни в США, в 8:00 по местному времени (15:00 мск).
Несмотря на многочисленные скандалы, связанные с обвинениями в манипуляциях LIBOR, она остается основным индикатором и эталоном для многих финансовых сделок по всему миру. Согласно мартовским оценкам ARRC, общий объем активов (от ипотечных кредитов до деривативов), стоимость которых так или иначе зависит от LIBOR, составляет $200 трлн - эта сумма намного выше, чем считалось ранее. Около 95% приходится на производные финансовые инструменты.
Пока SOFR и LIBOR будут использоваться параллельно. При этом регуляторы США рассчитывают, что со временем все больше долларовых кредитов и деривативов будут опираться на SOFR и она потеснит лондонскую межбанковскую ставку.
С 7 мая CME Group начнет торги фьючерсами на SOFR.
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