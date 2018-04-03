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АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.04.18

12:42 03.04.2018 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредит и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
28.03 15.7000 - - - - 15.8807 15.3900 - - -
29.03 15.4938 - - - - 15.8002 15.6375 - - -
30.03 15.4250 - - - - 16.0464 - - - -
02.04 15.4211 - - - - 15.5202 14.9250 - - -

Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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