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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.04.18
12:42 03.04.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|28.03
|15.7000
|-
|-
|-
|-
|15.8807
|15.3900
|-
|-
|-
|29.03
|15.4938
|-
|-
|-
|-
|15.8002
|15.6375
|-
|-
|-
|30.03
|15.4250
|-
|-
|-
|-
|16.0464
|-
|-
|-
|-
|02.04
|15.4211
|-
|-
|-
|-
|15.5202
|14.9250
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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