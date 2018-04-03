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В 1-м квартале было выведено $6,5 млн за рубеж по е-лицензиям, - НБУ
11:06 03.04.2018 |
Национальный банк констатирует, что в 1-м квартале 2018 было выведено 6,5 млн долларов за рубеж по е-лицензиям.
Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе НБУ.
"В 1-м квартале 2018 было выдано 290 е-лицензий, по 282-ум из которых было совершено сделок на 6,5 млн долларов", - указано в нем.
В начале июля прошлого года Национальный банк начал выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме для инвестиций за границу.
Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Национальный банк разрешил небанковским финансовым учреждениям выводить валюту за рубеж для размещения на гарантийных депозитных счетах.
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