В 1-м квартале было выведено $6,5 млн за рубеж по е-лицензиям, - НБУ

Национальный банк констатирует, что в 1-м квартале 2018 было выведено 6,5 млн долларов за рубеж по е-лицензиям.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе НБУ.

"В 1-м квартале 2018 было выдано 290 е-лицензий, по 282-ум из которых было совершено сделок на 6,5 млн долларов", - указано в нем.

В начале июля прошлого года Национальный банк начал выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме для инвестиций за границу.

Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Национальный банк разрешил небанковским финансовым учреждениям выводить валюту за рубеж для размещения на гарантийных депозитных счетах.