На межбанке 2 апреля объем торгов долларом уменьшился на $36,6 млн до $160,7 млн

В понедельник, 3 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 36,6 млн долларов по сравнению с 30 марта до 160,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 27,1 млн долларов по сравнению с 30 марта до 176,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после падения в пятницу на 25 коп. в понедельник опустился на 8 коп. до 26,16 UAH/USD.