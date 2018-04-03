10 главных выводов о криптовалютах по итогам встречи министров финансов G20

19-20 марта в аргентинском Буэнос-Айресе состоялась встреча министров финансов и глав ЦБ, предваряющая саммит Большой двадцатки (G20 2018) - группы, участниками которой являются двадцать крупнейших экономик мира. Основная часть саммита с участием лидеров стран запланирована на ноябрь-декабрь.

В число наиболее обсуждаемых тем встречи министров вошел вопрос регулирования криптовалютной отрасли. Вопросы, поднятые на саммите в Аргентине, могут существенно повлиять на мировой криптовалютный рынок. Основным лейтмотивом заседания министров финансов стал вывод: рынок нужно не запрещать, а регулировать. Отдельно был затронут вопрос, каким образом будут решать данную проблему такие страны как Китай, США и Япония.

В данной статье представлены основные моменты, которые обсуждались на встрече. Уже в июле должны быть представлены первые конкретные предложения по регулированию. Именно поэтому сейчас очень важно следить за развитием темы, ведь в конечном итоге она должна будет предоставить криптовалютам легитимность, проложив тем самым путь в отрасль основным инвесторам и институциональным рынкам.

1. Страны должны освоить использование криптовалют и блокчейна

Представители финансовых регуляторов стран G20 признали, что криптовалюты привлекают к себе все большее количество людей, и их нельзя оставлять без внимания. Кроме того, цифровые валюты могут (а по словам испанского министра финансов, и должны) помогать правительствам расширять социальную политику.

2. Государства признают недостатки традиционной экономики

Министры стран сошлись во мнении, что традиционная экономика переживает переходный процесс, и что отделять цифровую эпоху от экономики больше не возможно.

3. Неизбежность регулирования

Регулирование - это неизбежный процесс, и, несмотря на то, что экономика является цифровой, граждане стран - реальные люди, так же как компании, поэтому для их деятельности, так же как и в других отраслях экономики, необходимы законодательные нормы.

4. Регулировать, но не запрещать

Участники встречи единодушно согласились, что криптовалюты имеют большое значение и представляют революцию в экономике и социальной организации, поэтому их нельзя запретить, однако они должны пройти процесс регулирования.

5. Регулирование не помешает, но налогообложение неизбежно

На встрече также стало ясно, что к регулятивному процессу необходимо относиться очень осторожно, так чтобы жесткие правила не помешали развитию технологии. Тем не менее, вопрос введения сборов в различных сферах технологии уже практически решен.

6. Первые предложения по регулированию будут представлены в июле

Ответственными за предложения по регулированию G20 назначены председатели центральных банков, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FAFT) и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Первые практические предложения будут представлены в июле на третьем заседании министров финансов и президентов центробанков.

7. Предотвращение преступлений

Предложения по регулированию будут, главным образом, направлены на предотвращение противозаконной деятельности, такой как финансирование терроризма и отмывание денег, а также на защиту потребителей, включающую, помимо прочего, устранение мошеннических сделок, осуществляемых при помощи ICO и других криптовалютных проектов.

8. Отслеживание и правило «Знай своего клиента» (KYC)

До сих пор не достигнуто соглашение по поводу того, каким образом и нужно ли отслеживать или помечать криптоактивы, с целью возможности установления, откуда они поступили или куда они отправляются. При обсуждении данных вопросов необходимо учитывать стандарты KYC или Цифровой идентификации (Digital Identity).

9. Европа желает осуществить процесс без G20

Европа выступает за осуществление процесса регулирования криптовалют, однако она не собирается ждать июля, когда будет объявлена официальная позиция стран G20. Несколько стран европейского континента объединились в рабочую группу для обсуждения данного вопроса и введения практических норм для Европы до того, как двадцатка представит свои предложения. Регулирование криптовалют в России также может быть принято до июльского заседания.

10. Саморегулирование

Несмотря на то, что тема саморегулирования на официальных заседаниях пока не затрагивалась, данный процесс успешно продвигается в Японии, Пуэрто-Рико и Соединенных Штатах и является достаточно перспективным направлением.