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Стоимость биткоина 3 апреля держится выше отметки $7 тыс
08:04 03.04.2018 |
Цена на биткоин (bitcoin) растет во вторник после того, как накануне вечером она преодолела отметку в 7 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.38 EET биткоин рос в цене на 4,84% - до 7,31 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 4,44% - до 7,268 тысячи долларов, на GDAX - на 4,12%, до 7,28 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты при этом также дорожают. Ethereum растет в цене на 3,36% - до 396,56 доллара, Ripple - на 4,69%, до 0,511 доллара, Bitcoin Cash - на 3,9%, до 688,38 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 272,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45,5% всего рынка криптовалют.
Во вторник утром биткоин уверенно дорожает после того, как в выходные курс криптовалюты пробил отметку в 6,5 тысячи долларов, после чего сохраняется восстановительный рост.
Стоимость биткоина отличается сильной волатильностью: в 2017 году был зафиксирован ее значительный рост, а в 2018 году цена криптовалюты ощутимо просела. Только на прошлой неделе биткоин потерял около 20% своей стоимости на новостях об ограничениях как со стороны госрегуляторов, так и крупных компаний.
"Вчера биткоин вырос на 3,5%, торги закрылись выше отметки 7000 долларов. Техническая картина говорит, что после непродолжительной консолидации стоит ожидать продолжение падения. В то же время венчурные фонды продолжают проявлять интерес к сфере криптовалют. Так вчера было объявлено, что одна из старейших на рынке процессинговых компаний BitPay получила очередной раунд финансирования в объеме 40 миллионов долларов. BitPay позволяет компаниям принимать от клиентов к оплате криптовалюты, не принимая на себя риски колебаний их курса и получая платеж уже в долларах", - директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
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