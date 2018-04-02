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Портфель ОВГЗ банков Украины уменьшился почти на 1 млрд грн
17:48 02.04.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины 2 апреля уменьшился на 0,971 млрд грн (на 0,28%) - до 350,291 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 351,263 млрд грн.
Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в понедельник, суммарный портфель ОВГЗ уменьшился на 1 млрд грн (на 0,13%) до 745,544 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских учреждений, нерезидентов и физлиц остался практически без изменений.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 20.03
|738836.91
|351729.49
|343182.63
|27390.72
|2073.43
|14460.64
|на 21.03
|738261.04
|351729.49
|342526.94
|27472.85
|2072.87
|14458.90
|на 22.03
|740012.51
|351729.45
|343236.81
|28313.79
|2100.53
|14631.92
|на 23.03
|743859.69
|351729.45
|346816.16
|28539.66
|2143.70
|14630.73
|на 26.03
|743941.12
|351729.45
|346891.26
|28545.05
|2144.82
|14630.54
|на 27.03
|744174.03
|351729.45
|347198.97
|28467.32
|2147.25
|14631.04
|на 28.03
|744145.49
|351729.45
|347112.67
|28472.24
|2179.46
|14651.66
|на 29.03
|728740.25
|350329.45
|334080.70
|27844.78
|2128.08
|14357.24
|на 30.03
|746547.66
|350329.45
|351263.00
|28263.25
|2334.31
|14357.64
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 2 апреля – 26,307046 грн/$1.
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