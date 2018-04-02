В марте чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $376 млн

В марте чистая покупка Национальным банком на межбанке иностранной валюты составила 376 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.

Рост доходности по гривневым инструментам, а также сохранение общей благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно влияло на предложение валюты со стороны клиентов банков, а также нерезидентов.

Это содействовало укреплению обменного курса гривны и дало возможность НБУ продолжить пополнять резервы через операции по покупке инвалюты.

Сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в марте было положительным и составило 376 млн долларов (757 млн долларов с начала года).

Как сообщали Українські Новини, сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в феврале было положительным и составило 397 млн долларов.

В 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила 1,3 млрд долларов.