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На межбанке 30 марта объем торгов долларом уменьшился на $12,4 млн до $197,3 млн
10:13 02.04.2018 |
В пятницу, 30 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 12,4 млн долларов по сравнению с 29 марта до 197,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 38,7 млн долларов по сравнению с 29 марта до 204 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 2 коп. в пятницу опустился на 25 коп. до 26,24 UAH/USD.
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