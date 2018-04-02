На межбанке 30 марта объем торгов долларом уменьшился на $12,4 млн до $197,3 млн

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На межбанке 30 марта объем торгов долларом уменьшился на $12,4 млн до $197,3 млн

10:13 02.04.2018 |

Финансы

 

В пятницу, 30 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 12,4 млн долларов по сравнению с 29 марта до 197,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 38,7 млн долларов по сравнению с 29 марта до 204 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после укрепления  в четверг на 2 коп. в пятницу опустился  на 25 коп. до 26,24 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

16:29 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 02.04.18

16:07 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26.1610 грн

15:12 Дол­лар 2 ап­ре­ля сла­бо де­ше­ве­ет к ев­ро, ста­би­лен к иене

15:03 По тре­бо­ва­нию НБУ уво­ли­ли гла­ву ТАСком­бан­ка

13:56 НБУ на­ме­рен уве­ли­чить ли­мит обя­за­тель­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га опе­ра­ций до 300 тыс. грн

12:43 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­зи­лись 2 ап­ре­ля на фоне вве­де­ния КНР по­шлин на то­ва­ры из США

10:54 30 мар­та НБУ про­дал бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 16 734 млн гри­вен

10:47 При­ватБанк по­дал иск в суд Ки­п­ра на струк­ту­ры PwC, тре­бу­ет ком­пен­са­ции $3 млрд - банк

10:42 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 02.04.18

10:38 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 30.03.18

10:35 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 2.04.18

10:25 В мар­те чи­стая по­куп­ка НБУ ин­ва­лю­ты на меж­бан­ке со­ста­ви­ла $376 млн

10:13 На меж­бан­ке 30 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $12,4 млн до $197,3 млн

09:47 НБУ в мар­те при­ме­нил ме­ры воз­дей­ствия к 4 бан­кам за на­ру­ше­ния в фин­мо­ни­то­рин­ге

09:37 Бит­ко­ин спус­ка­ет­ся с не­бес на зем­лю - ито­ги I квар­та­ла

• дальше…

16:33 В мар­те спрос на но­вые лег­ко­вые ав­то сни­зил­ся на 6,5 про­цен­тов

16:05 Укра­ин­цев пе­ре­ве­дут на но­вые пра­ви­ла опла­ты га­за: как все бу­дет ра­бо­тать

14:54 Нефть про­дол­жа­ет до­ро­жать 2 ап­ре­ля на дан­ных о со­кра­ще­нии чис­ла бу­ро­вых уста­но­вок в США

14:50 ФГИ ис­клю­чил об­л­энер­го, ряд ТЭЦ, Тур­бо­атом и ЗТМК из спис­ков на при­ва­ти­за­цию-2018

13:59 Со­вет НБУ утвер­дил про­гноз при­бы­ли ре­гу­ля­то­ра за 2018 к пе­ре­чис­ле­нию в гос­бюд­жет в 34,9 млрд гри­вен

13:56 НБУ на­ме­рен уве­ли­чить ли­мит обя­за­тель­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га опе­ра­ций до 300 тыс. грн

13:36 «А-95»: Вве­де­ние квот на им­порт неф­те­про­дук­тов при­ве­дет к ро­сту цен и мо­но­по­ли­за­ции рын­ка

13:22 В Поль­ше на­ча­ли ра­бо­ту над ско­рост­ной ав­то­трас­сой в Укра­и­ну

12:59 Ре­шать укра­ин­ские про­бле­мы по ан­глий­ско­му пра­ву: но­вые воз­мож­но­сти для биз­не­са

11:37 Бан­ки Уо­лл-стрит улуч­ши­ли про­гноз цен на нефть 6-й ме­сяц под­ряд - опрос WSJ

• дальше…

13:22 В Поль­ше на­ча­ли ра­бо­ту над ско­рост­ной ав­то­трас­сой в Укра­и­ну

11:11 Ита­льян­ская Eni за­мо­ро­зи­ла про­ект с Рос­нефтью на шель­фе Чер­но­го мо­ря

08:41 Из­ра­иль от­ка­зал­ся от не­за­ви­си­мо­го рас­сле­до­ва­ния столк­но­ве­ний в сек­то­ре Га­за

08:19 Трамп об­ви­нил Amazon в не­упла­те на­ло­гов

08:02 Ки­тай со 2 ап­ре­ля вво­дит в от­но­ше­нии США от­вет­ные по­шли­ны

07:53 Бри­тан­ский ми­нистр обо­ро­ны от­ме­тил рас­ту­щую угро­зу со сто­ро­ны Рос­сии

07:32 Лон­дон мо­жет за­крыть тор­го­вое пред­ста­ви­тель­ство Рос­сии

07:26 Москва объ­яви­ла о вы­сыл­ке бо­лее 50 со­труд­ни­ков ди­пмис­сий Бри­та­нии

30.03 Бри­тан­ских арен­до­да­те­лей бу­дут штра­фо­вать на $5,6 тыс. за сквоз­ня­ки

30.03 Пре­зи­дент Егип­та ас-Си­си пе­ре­из­бран на но­вый срок

30.03 Рос­сий­ский те­ле­ка­нал RT с 1 ап­ре­ля пре­кра­ща­ет ве­ща­ние в Ва­шинг­тоне

29.03 Жен­щи­ны в ЕС в сред­нем за­во­дят пер­во­го ре­бен­ка в 29 лет

29.03 Ре­ванш Пу­ти­на на Бал­ка­нах. Ре­шат­ся ли сер­бы на но­вую вой­ну с Ко­со­во

29.03 Поль­ша го­то­вит но­вую ми­гра­ци­он­ную по­ли­ти­ку

29.03 Юж­ная и Се­вер­ная Ко­реи до­го­во­ри­лись о про­ве­де­нии сам­ми­та 27 ап­ре­ля – за­яв­ле­ние

• дальше…

30.03 Ка­б­мин ре­шил на­чать от­клю­че­ние ана­ло­го­во­го ТВ с июля

28.03 За­топ­ле­ние ра­дио­ак­тив­ной шах­ты: Как в ДНР устра­и­ва­ют эко­ло­ги­че­скую ка­та­стро­фу

22.03 МВФ не счи­та­ет Укра­и­ну бед­ной раз­ви­ва­ю­щей­ся стра­ной

22.03 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал аэро­порт "Киев" в честь авиа­кон­струк­то­ра Си­кор­ско­го

21.03 Укр­за­лиз­ны­ця по­лу­чи­ла раз­ре­ше­ние на раз­ра­бот­ку про­ек­та зем­ле­устрой­ства в Бор­испо­ле под экс­пресс в аэро­порт

20.03 Укра­и­на по­па­ла в трой­ку стран с са­мым де­ше­вым уров­нем жиз­ни

20.03 Ли­по­вые ОСМД по­лу­ча­ют кон­троль над иму­ще­ством ки­ев­лян

16.03 У Су­прун разъ­яс­ни­ли про­це­ду­ру за­клю­че­ния де­кла­ра­ции с вра­чом

15.03 Ки­ев­ских марш­рут­чи­ков обя­жут уста­но­вить ва­ли­да­то­ры для е-би­ле­та

13.03 Укра­и­на в ночь на 25 мар­та пе­ре­хо­дит на лет­нее вре­мя

05.03 На че­ты­рех стан­ци­ях ки­ев­ской под­зем­ки на­ча­ли ра­бо­тать кас­сы ис­клю­чи­тель­но с кар­точ­ка­ми мет­ро

02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

• дальше…

09:53 Вес­на на пе­ре­до­вой. Что не­сет Укра­ине пя­тый год вой­ны на Дон­бас­се

30.03 Кремлев­ский ка­стинг. За­чем Но­вин­ско­му пар­тия граж­дан­ской вой­ны

30.03 Клим­кин под­твер­дил вы­сыл­ку укра­ин­ских ди­пло­ма­тов из РФ

30.03 Пар­тия ми­ра Но­вин­ско­го: Ко­гда Ах­ме­тов бу­дет во­е­вать с Ляш­ко

30.03 Ди­рек­тор НАБУ Ар­тем Сыт­ник: Риск со­хра­не­ния Хо­лод­ниц­ко­го на по­сту пре­вы­ша­ет все дру­гие рис­ки

30.03 Лу­цен­ко про­сит КДК про­ку­ро­ров рас­смот­реть во­прос сня­тия Хо­лод­ниц­ко­го с по­ста зам­ген­про­ку­ро­ра-ру­ко­во­ди­те­ля САП

30.03 Лу­цен­ко и Сыт­ник по­жа­ло­ва­лись на Хо­лод­ниц­ко­го в КДК про­ку­ро­ров

29.03 Би­лец­кий про­тив Кор­чин­ско­го: За­чем на­цио­на­ли­сты устро­и­ли цирк ка­са­тель­но ZIK

29.03 Убе­дит ли Са­вчен­ко суд дать ей не срок, а Ос­кар?

29.03 Идем на по­прав­ку. Как в Укра­ине вы­ми­ра­ет сек­та рас­пя­то­го маль­чи­ка

29.03 По­ро­шен­ко ввел в со­став СНБО Смо­лия

29.03 Ко­зырь е-де­кла­ри­ро­ва­ния: За­чем Ти­мо­шен­ко вой­на за ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ров

28.03 Че­ло­век си­сте­мы. Что ждет ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ров по­сле из­бра­ния Ман­гу­ла гла­вой НАПК

28.03 Но­вым гла­вой НАПК из­бран Алек­сандр Ман­гул

28.03 Укра­и­на и Из­ра­иль за­вер­ши­ли пе­ре­го­во­ры по со­зда­нию ЗСТ

• дальше…

15:20 Huawei по­тра­ти­ла на ис­сле­до­ва­ния и раз­ра­бот­ки око­ло $14 млрд в 2017 го­ду

12:38 Mazda CX-3 сде­ла­ли бо­лее ком­форт­ной и мощ­ной

30.03 Maserati пред­ста­ви­ла Levante с вось­мер­кой Ferrari

30.03 Ки­тай­ские учё­ные ра­бо­та­ют над по­ез­дом, ко­то­рый сов­ме­стит прин­ци­пы магле­ва и Hyperloop

30.03 AT&T, Cisco, HSBC, JPMorgan Chase, Mastercard и Microsoft рас­счи­ты­ва­ют сни­зить ки­бер­не­ти­че­ский риск

30.03 Cisco опуб­ли­ко­ва­ла го­до­вой от­чет по ин­фор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти

30.03 Ха­ке­ры по­хи­ти­ли €2 млн у ита­льян­ско­го фут­боль­но­го клу­ба Lázio

30.03 Daimler и BMW до­го­во­ри­лись объ­еди­нить мо­биль­ные сер­ви­сы

30.03 Tesla от­зы­ва­ет 123 ты­ся­чи ав­то­мо­би­лей из-за угро­зы кор­ро­зии

29.03 Lincoln по­ка­зал, ка­ким бу­дет но­вый Aviator

29.03 Мо­шен­ни­ки за­ра­бо­та­ли на сбое Telegram око­ло 30 ты­сяч дол­ла­ров

29.03 Xiaomi пред­ста­ви­ла бес­про­вод­ную гар­ни­ту­ру Mi Collar

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

29.03 Ин­спек­то­ры сни­мут, соб­ствен­ни­ки от­ве­тят. 10 но­вых пра­вил пар­ков­ки

29.03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии за­пу­сти­ли пер­вый бес­пи­лот­ный по­езд

• дальше…

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно