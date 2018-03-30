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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нацбанк снимает приоритетный статус с валютных интервенций в форме аукциона

18:22 30.03.2018 |

Финансы

 

Национальный банк Украины (НБУ) меняет подход к приоритизации форм валютных интервенций для повышения рыночности и прозрачности курсообразования гривни.

"До настоящего времени приоритетной формой осуществления валютных интервенций являлся валютный аукцион. Вместе с тем, другие формы валютных интервенций также подтвердили свою эффективность, в частности для оперативного вмешательства в незначительных объемах. Поэтому правление НБУ считает необходимым отказаться от приоритизации конкретных форм интервенций. Отныне целесообразность использования тех или иных форм интервенций будет определяться в зависимости от ситуации на межбанковском валютном рынке", - отмечено в сообщении на веб-сайте центробанка.

Соответствующая инициатива утверждена постановлением "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" № 32 от 29 марта 2018 года и решением "О внесении изменений в Стратегию валютных интервенций НБУ на 2016-2020гг" № 182-рш от 29 марта 2018 года. Оба документа вступают в силу со 2 апреля 2018 года.

Вместе с тем, учитывая необходимость минимизировать влияние центробанка на направление курсового тренда при проведении интервенций для накопления резервов, НБУ и впредь будет отдавать приоритет тем формам интервенций, по которым он не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену.

По данным НБУ, такими формами интервенции являются валютный аукцион и интервенция по наилучшему курсу.

Помимо того, Нацбанк планирует в ближайшее время перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах (Bloomberg, Thomson Reuters и т.п.) - т.н. matching.

"Новый функционал открывает возможность НБУ, как и другим участникам рынка, мгновенно заключать сделки купли-продажи иностранной валюты путем или выбора лучшей из анонимных котировок, представленных в функционале в определенный момент времени, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами", - сообщил НБУ.

Соответственно центробанк намерен использовать функционал matching для проведения интервенций по двум формам: по наилучшему курсу (НБУ будет выступать "прайс-тейкером", выбирая лучшую из цен) или по единому курсу (НБУ будет выступать "прайс-мейкером", анонимно предлагая рынку цену).

По данным центробанка, с использованием нового функционала нивелируется влияние самого факта проведения НБУ интервенции на курсообразование на валютном рынке и минимизируется риск субъективности при проведении интервенций, поскольку в matching НБУ выбирает не контрагента, а котировки, соответствующие критериям интервенции.

"Основным преимуществом проведения валютных интервенций через функционал matching является анонимность. Котировки всех участников функционала, в том числе НБУ, выставляются анонимно, и участники сделки по купле-продаже валюты получают информацию о контрагенте только после заключения сделки", - отмечает центробанк.

Помимо того, добавляет НБУ, новый функционал снимает ограничение на количество участников интервенции.

"Ввиду технических особенностей используемых в настоящее время функционалов в интервенции в форме запроса наилучшего курса могут участвовать только 20 банков. При переходе на функционал matching принять участие в интервенции смогут все банки, пользующиеся таким фунционалом. Как следствие, на курсообразование на рынке будут влиять все банки, а не только ограниченный круг крупнейших участников рынка", - подчеркивает НБУ.

В то же время, НБУ планирует продолжить, в случае необходимости, осуществлять валютные интервенции через используемые в настоящее время функционалы.

"Наличие различных форм и функционалов для проведения валютных интервенций позволит расширить возможности Нацбанка: с одной стороны, накапливать международные резервы с минимальным воздействием на обменный курс, а с другой - уравновешивать ситуацию на межбанковском валютном рынке в случае необходимости", - отмечает центробанк.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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