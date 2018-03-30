В феврале доля проблемных кредитов сократилась на 0,4 п.п. до 56,2%

В феврале доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,4 п.п. до 56,20% по сравнению с январем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 марта общий объем выданных кредитов сократился с 1,129 трлн гривен (на 1 февраля) до 1,113 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты - 625,503 млрд гривен.

Рост доли проблемных кредитов произошел за счет роста этого показателя по неплатежеспособным банкам (увеличился с 42,77% до 44,38%).

При этом в госбанках плохие кредиты сократились на 0,08 п.п. до 72,14%, в Приватбанке - на 0,34 п.п. до 86,67%, иностранных группах на 0,77 п.п. до 43,92%, в банках с частным капиталом - на 1,04 п.п. до 24,83%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.