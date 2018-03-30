29 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $15,7 млн до $209,7 млн

В четверг, 29 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 15,7 млн долларов по сравнению с 28 марта до 209,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,5 млн долларов по сравнению с 28 марта до 242,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 2 коп. до 26,49 UAH/USD.