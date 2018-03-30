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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.3174 грн
11:44 30.03.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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30.03.2018
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29.03.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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10:30
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10
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2.66
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26.3593
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26.5679
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11:00
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50
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25.64
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26.3233
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26.5493
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11:30
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116
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67.06
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26.3174
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26.5530
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12:00
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26.5548
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12:30
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26.5529
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13:00
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26.5488
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13:30
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26.5467
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14:00
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26.5468
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14:30
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26.5454
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26.5452
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15:30
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26.5446
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16:00
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26.5449
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16:30
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26.5434
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17:00
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26.5435
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