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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 28.03.18

09:58 30.03.2018 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредит и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
26.03 15.4450 - - - - 16.1752 14.5833 - - -
27.03 15.6575 - - - - 15.8646 15.7100 - - -
28.03 15.7000 - - - - 15.8807 15.3900 - - -
29.03 15.4938 - - - - 15.8002 15.6375 - - -

Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

По материалам: Интерфакс-Украина
 

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