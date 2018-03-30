Финансовые новости
- |
- 30.03.18
- |
- 11:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биткоин опустился ниже $7 тыс, капитализация крипторынка падает
08:57 30.03.2018 |
Биткоин (bitcoin) в пятницу утром продолжает дешеветь после падения в среднем на 10% накануне, капитализация рынка продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.28 EET биткоин снижался в цене на 11,58%, до 6,808 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 9,35%, до 6,917 тысячи долларов, на GDAX - на 9,12%, до 6,879 тысяч долларов, на OKCoin - на 7,42%, до 7,764 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также снижались в цене. Ethereum дешевел на 12,71%, до 372,7 доллара. Ripple - на 11,71%, до 0,493 доллара, Bitcoin Cash терял 11,05%, опускаясь до 728,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 255,18 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.
Днем ранее биткоин падал в цене на сообщении Народного банка Китая (НБК) об ужесточении регулирования рынка криптовалют. Заместитель руководителя регулятора Фан Яфэй на официальном сайте НБК заявил, что работа с криптовалютами входит в число приоритетных задач Народного банка Китая на 2018 год в рамках политики по защите национальной валюты. Он добавил, что цифровые деньги - это один из трех крупнейших рисков для целостности местной валюты, китайского юаня.
В четверг также произошел сбой на крупной гонконгской биткоин-бирже OKex, которая являет дочерней компанией популярной китайской биржи криптовалют OKCoin. Биржа сообщила, что проведет делистинг всех неликвидных торговых пар с криптовалютой Bitcoin Cash (BCH). Отмечалось, что Bitcoin Cash будет снят с торгов с пятницы, 30 марта.
"Вчера мы наблюдали очень сильное падение по всему рынку криптовалют. В среднем потери составили более 10%, сейчас движение вниз продолжается и цена биткоина достигла 6,65 тысячи долларов. На крупной фьючерсной бирже OKex произошел технический сбой. Отклонение от спотовых цен достигло 20%, а цена фьючерса - 4,8 тысячи долларов за биткоин. В результате позиции большого числа трейдеров были ликвидированы с существенными убытками. Биржа остановила торги и приняла решение откатить транзакции за прошедший день, начиная с момента сбоя", - рассказал директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мощная раскачка межбанка 29 марта завершилась лишь копеечным подорожанием доллара
|Билецкий против Корчинского: Зачем националисты устроили цирк касательно ZIK
|Убедит ли Савченко суд дать ей не срок, а Оскар?
|НБУ с 30 марта отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.3174 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 30.03.18
|29 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $15,7 млн до $209,7 млн
|НБУ продал 29 марта банкам депозитные сертификаты на 21 180 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 28.03.18
|Остатки средств на корсчетах банков 30.03.17
Это интересно
|Acura RDX: новая платформа, турбомотор и 10-ступенчатый автомат
|Компания Boeing стала новой жертвой WannaCry
|Арестован еще один подозреваемый по делу об ограблении сейфового хранилища в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден
|Умная АС Xiaomi Mi AI Mini Speaker оценена в $27
|Полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds очень похожи на Apple AirPods, но вдвое превосходят их по автономности
|В линейке Cadillac появился новый компактный кроссовер
|Исследование Satis Group: 81% всех ICO оказались мошенническими