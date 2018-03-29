Портфель ОВГЗ банков Украины 29 марта уменьшился на 13 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины 29 марта уменьшился на 13,032 млрд грн (на 3,75%) - до 334,081 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 347,113 млрд грн.

Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в четверг, суммарный портфель ОВГЗ уменьшился на 15,405 млрд грн (на 2,07%) - до 728,74 млрд грн

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ уменьшился на 1,4 млрд грн (0,4%) - до 350,329 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности небанковских учреждений, нерезидентов и физлиц уменьшился незначительно – на 0,627 млрд грн, 0,294 млрд грн и 0,051 млрд грн соответственно.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

Дата Всего НБУ Банки Другие Физлица Нерезиденты на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34 на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69 на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87 на 20.03 738836.91 351729.49 343182.63 27390.72 2073.43 14460.64 на 21.03 738261.04 351729.49 342526.94 27472.85 2072.87 14458.90 на 22.03 740012.51 351729.45 343236.81 28313.79 2100.53 14631.92 на 23.03 743859.69 351729.45 346816.16 28539.66 2143.70 14630.73 на 26.03 743941.12 351729.45 346891.26 28545.05 2144.82 14630.54 на 27.03 744174.03 351729.45 347198.97 28467.32 2147.25 14631.04 на 28.03 744145.49 351729.45 347112.67 28472.24 2179.46 14651.66 на 29.03 728740.25 350329.45 334080.70 27844.78 2128.08 14357.24

Данные: НБУ.

Официальный курс НБУ на 29 марта – 26,405249 грн/$1.