Еще две японские криптобиржи прекращают свою деятельность

По данным Nikkei, закроются площадки Mr. Exchange и Tokyo GateWay, которые отозвали заявки, поданные ранее в государственное Агентство финансовых услуг (FSA) Японии. FSA должно было выдать разрешение предоставлять услуги криптобирж в стране.

Никаких официальных заявлений со стороны криптобирж пока не последовало. Отмечается, что в начале марта FSA выдало обеим площадкам предписания, в которых потребовала решить вопросы безопасности. Внимание к криптобиржам повышено после инцидента с Coincheck - она подверглась взлому, во время которого было украдено около полумиллиарда долларов клиентов площадки.

После этого FSA начала активно проверять незарегистрированные криптобиржи, в поле зрения агентства попали 16 сервисов. Ранее заявки на регистрацию отозвали Raimu, bitExpress и Bit Station.

В настоящее время курс биткоина составляет около $7,5 тыс. за единицу.