На межбанке 28 марта объем торгов долларом увеличился на $5,5 млн до $194 млн

В среду, 28 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 5,5 млн долларов по сравнению с 27 марта до 194 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 36,4 млн долларов по сравнению с 27 марта до 245,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после понижения во вторник на 2 коп. в среду вырос на 15 коп. до 26,47 UAH/USD.